В Надымском районе двое мужчин пострадали в ночном пожаре

Фото: администрация Надымского района

Минувшей ночью в поселке Лесной Надымского района загорелся двухэтажный и частично расселенный дом №1/1. По сообщению регионального управления МЧС, в огне пострадали два человека.

- Вызов поступил в 01:40 ночи. На место выехали сотрудники дежурных караулов второй и третьей пожарно-спасательных частей. По прибытию спасатели увидели, что огонь охватил два этажа первого подъезда и чердак по всей площади - 504 кв.метра, - рассказали в ведомстве.

Далее пожарные приступили к тушению и поиску людей в горящем здании, а также к защите примыкающего жилого дома.

Фото: администрация Надымского района

В итоге были спасены два человека: мужчины 1979 и 1984 годов рождения. Их передали медикам «скорой помощи» с термическими ожогами.

- Локализовать пожар удалось в 02:53 ночи, а полностью потушить - в 07:35 утра. В результате огнь повредил жилое строение по всей площади - 504 кв.метра, - добавили в региональном управления МЧС.