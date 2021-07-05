Детские площадки в Губкинском построят по индивидуальным дизайн-проектам

Фото: администрация Губкинского

Этим летом в Губкинском запланировано множество работ по благоустройству. В частности, речь идет о детских площадках. По словам главы города Андрея Гаранина, их построят по индивидуальным дизайн-проектам. Например, в 11-ом микрорайоне появится «подводная лодка».

- Предстоит обустроить с нуля семь детских площадок, две большие спортивные площадки и семь общественных территорий. Уже закуплены детские игровые комплексы, спортивные сооружения и малые архитектурные формы, - сообщил градоначальник.

Сейчас на объектах трудятся 110 человек. Работы должны завершиться до конца лета.

Напоминаем, что в прошлом году в городе построили 15 новых детских площадок. Каждая из них также имеет отдельный дизайн-проект. Кроме того, везде установлено сертифицированное оборудование и постелено травмобезопасное покрытие.