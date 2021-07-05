На Ямал завезли почти 17 тысяч доз вакцины от коронавируса

Фото: правительство ЯНАО

На Ямал завезли очередную партию вакцины от коронавируса. Это 16 800 доз препарата Спутник-V, сообщили в правительстве региона.

- Крупные партии уже направлены в медицинские организации Нового Уренгоя, Надыма и Ноябрьска. В этих городах вакцины не хватило тем, кто пришел на прививку в порядке живой очереди, - рассказали в ведомстве.

Отметим, что привиться первым компонентом вакцины смогли только те, кто записался на процедуру заранее. Постановка второго компонента идет по плану.

- Всю полученную вакцину уже распределяем по медорганизациям. Как только препарат поступит в муниципалитеты - медработники пригласят на вакцинацию тех, кто записался в листы ожидания на прошлой неделе. Спрос на вакцину в последнее время вырос в несколько раз, поэтому мы максимально быстро решаем вопросы с поставкой, - рассказал глава окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.

Напоминаем, что в округе развернуто 75 прививочных пунктов во всех городах и районах. По состоянию на 4 июля, 114 059 ямальцев привились первым компонентом, а 89 677 - полностью завершили иммунизацию.