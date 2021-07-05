Глава Шурышкарского района ушел «на удаленку» из-за контакта с больным коронавирусом

Фото: личная страница Алексея Попова в соцсети

Глава Шурышкарского района Олег Попов ушел «на удаленку» из-за контакта с заболевшим коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» вечером 2 июля.

- Считаю нужным рассказать, что с сегодняшнего дня свою работу буду выполнять в дистанционном формате. Чувствую себя прекрасно, но обязан соблюдать самоизоляцию как контактный с заболевшим коронавирусом. Все планы вынужден пока поставить «на паузу», - добавил Олег Попов.

Также он призвал жителей беречь себя и не пренебрегать средствами индивидуальной защиты - носить маски и перчатки.

Кстати, шурышкарцы, узнав о случившемся, пожелали главе крепкого здоровья и силы духа.

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