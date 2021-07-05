Власти п. Тазовский выплатят ребенку моральную компенсацию за укус собаки Фото: Вера Зенина

Власти поселка Тазовский выплатят ребенку, на которого напала собака, моральную компенсацию. Оказалось, что администрация не выполняла должным образом обязанности по отлову животных, из-за чего на улицах развелось множество бездомных псов, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

- Чтобы соблюсти права ребенка, прокурор направил в суд исковое заявление, в котором требовал взыскать с администрации Тазовского района в пользу представителя ребенка компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.

В итоге суд удовлетворил требования прокуратуры, обязав местную администрацию выплатить полагающуюся компенсацию.

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