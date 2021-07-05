В Пуровском районе почти 400 семей переедут из ветхого жилья в новые квартиры

Фото: администрация Пуровского района

В Пуровском районе продолжается активное переселение из ветхого и аварийного жилья. Согласно плану, до конца года в новые квартиры переедут 388 семей. Об этом сообщил глава муниципалитета Антон Колодин.

- В начале этого года мы планировали расселить 325 квартир аварийного жилфонда. Но благодаря поддержке губернатора Дмитрия Артюхова жилищные условия смогут улучшить еще 60 семей. На эти цели выделены дополнительные 190 миллионов рублей. Таким образом, до конца года у 388 семей появится возможность решить квартирный вопрос, - сообщил Антон Колодин.

Также он добавил, что обеспечение пуровчан комфортным жильем - один из важнейших приоритетов. К 2025 году весь аварийный жилфонд района, включенный в программы переселения, будет полностью ликвидирован.