Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

В Харпе появится территория для активного отдыха. Об этом сообщила глава города Марина Трескова.

- В квартале Северный появится территорию активного отдыха: игровая и футбольная площадки. Сейчас идет подготовка местности. С подрядчиком определили сроки исполнения работ на каждом этапе строительства, - рассказала градоначальница.

Отметим, что все работы будут выполнены в комплексе. Речь идет о благоустройстве дворов. Рабочие приведут в порядок подъездные пути и подходы, обновят входные группы в подъездах, обустроят контейнерные площадки и установят лавочки.

- Кроме того, выполним реконструкцию детских площадок по улице Дзержинского, 10 и 20а. Также новый игровой комплекс появится на улице Центральная, - добавила Марина Трескова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Харпе благоустраивают дворы и обновляют детские площадки. Также в поселке идет капремонт домов (подробнее)