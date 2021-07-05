Коронавирус на Ямале. Последние новости на 5 июля 2021 года: в аэропортах и на вокзалах заработали контрольно-пропускные пункты

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. В связи с этим в регионе ввели новую пропускную систему. Граждане, прибывающие в округ и не имеющие прописки, обязаны предъявить сертификат о полной вакцинации с QR-кодом или результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за три дня до приезда. Однако не все спешат выполнять новые требования.

Так, за минувшие сутки в областную столицу прилетел 31 человек, из которых девять не смогли предоставить необходимые документы. На них составлены протоколы об административном правонарушении.

Проверяют наличие прописки, сертификата или ПЦР-теста специальные сотрудники на контрольно-пропускных пунктах, которые установили во всех городах и районах.

Также добавим, что за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 87 человек, из них шесть - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 40 345 жителей. Госпитализированы с пневмонией 387 ямальцев, 43 находятся в тяжелом состоянии, а 14 - на аппаратах ИВЛ.

В России выявлен 5 610 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 137 925 летальных исходов, выздоровел 5 068 901 человек.