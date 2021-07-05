Погода на Ямале на 5 июля: переменная облачность

Погода на Ямале на 5 июля Фото: Вера Зенина

В понедельник, 5 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем +18, ночью +13. Ветер 5-8 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и дождь. Днем +12, ночью +9. Ветер 8-15 м/с.

Надым: малооблачно. Днем +15, ночью +8. Ветер 6-11 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность. Днем +14, ночью +8. Ветер 6-10 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днем +14, ночью +9. Ветер 7-13 м/с.

Тарко-Сале: ясно. Днем +14, ночью +9. Ветер 6-12 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днем +17, ночью +12. Ветер 5-9 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днем +13, ночью +9. Ветер 8-14 м/с.