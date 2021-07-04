Вместо новой дороги жители Ноябрьска получили «озеро»

Фото: "Злой ноябрянин" в соцсети Вконтакте Фото: соцсети

В Ноябрьске на улице Советской отремонтировали дорогу. Да вот только вместо обновленного асфальта местные жители получили целый водоем: на участке скапливается и не уходит вода.

В местном паблике «Злой ноябрянин» жители пожаловались на отсутствие ливневки, с помощью которых вода бы с легкостью уходила. На фотографиях в публикации видно, как тротуар и дорога залиты водой.

Кто-то из жителей посчитал такое обстоятельство нестрашным, но большинство жителей возмутились таким городским «озером».