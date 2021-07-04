В Салехарде пропал лось Аркаша

Жители обеспокоились пропажей четвероного друга Фото: соцсети

Лось по имени Аркадий – местная достопримечательность Салехарда. Кто-то из местных жителей считает его уродливым и ненужным, а кто-то уже не представляет административный центр ЯНАО без рогатого жителя. На днях лось исчез, и жители серьезно обеспокоились.

Как оказалось, монумент немного повредило и по просьбе местных жителей его пока убрали, чтобы тот не портил внешний вид сквера. Об этом сообщила пресс-секретарь главы Салехарда Алексея Титовского Ульяна Чепало.

Напомним, зеленый лось с огромным горбатым хребтом и смешными рогами появился на одном из участков объездной дороги Салехарда еще в октябре 2014 года и стал привлекать внимание местных жителей и гостей города. Позже лося установили в районе памятника хлебу.