В Ноябрьске ввели контрольно-пропускные пункты Фото: Архив "КП"

Ямал все больше становится недоступен приезжим гражданам. Из-за обострения эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом, при входе в город на вокзалах и в аэропорте Ноябрьска установили контрольно-пропускные пункты. Об этом сообщил в Telegram-глава города Алексей Романов.

- Гости, прибывающие в округ, обязаны будут предъявить либо результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за три дня до приезда, либо сертификат о полной вакцинации с QR-кодом. Тем, у кого при себе нет отрицательного теста, предоставили возможность пройти тестирование на месте», – отметил глава.

Те, кто имеет прописку по месту жительства, пропускаются свободно. Такие меры приняты для недопущения распространения коронавирусной инфекции.