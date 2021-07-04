Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 4 июля 2021 года увеличилось на 87 человек

Заболело еще 87 человек Фото: Мария Толстихина

По данным оперативного штаба ЯНАО на 4 июля 2021 года, за минувшие сутки в округе зафиксировано 87 случаев заболевания коронавирусом. Общее число болеющих теперь составляет 40 345 человек.

В муниципальных образованиях прибавился еще 81 человек, у которых диагностирован ковид. На месторождениях и производственных объектах + 6 зараженных. Госпитализированы с пневмонией 387 жителей, 43 находятся в тяжелом состоянии, 14 на аппаратах ИВЛ.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 5 610 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 137 925 летальных исходов, выздоровел 5 068 901 человек.