Теперь попасть на самолете в ЯНАО не так-то просто

Те, у кого есть прописка, могут проходить свободно Фото: Мария Толстихина

На днях аэропорты Салехарда и Надыма ужесточили требования в связи с обострением эпидемиологической обстановки в округе.

Прилетевших в города граждан без прописки проверяют на наличие специальных документов. Граждане обязаны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, который действует трое суток, либо сертификат о прохождении полной вакцинации с QR-кодом. Те, у кого есть прописка, могут проходить свободно.

В Салехарде 31 прибывший не имел регистрации на Ямале, у 16 были результаты ПЦР-теста и 6 прошли полную вакцинацию. В 9 случаях были составлены протоколы об административном правонарушении. В Надыме у семнадцати человек оказались необходимые документы. У четверых - нет. На них также были составлены протоколы. Граждане могут получить предупреждение или штраф от 1 до 30 тысяч рублей.