Прогноз погоды в ЯНАО на 4 июля 2021 года: местами небольшие дожди

Переменная облачность, местами небольшой дождь Фото: Мария Толстихина

По сообщению Ямало-Ненецкого ЦГМС на 4 июля ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный скоростью 7-12 м/с. Температура ночью +3…+8 градусов по цельсию, днём +12…+17 градусов, местами планка термометра поднимется до +24.

В этот день, 4 июля 2021 года, отмечается народный праздник - Ульянов день, Терентий. Православная церковь вспоминает мученика Иулиана Тарсянина. В народе принято вспоминать легенду о двух возлюбленных, которые долго не могли встретиться. Ульян ждал свою даму сердца на лугу, а она его — на берегу реки. Как только юноша подбирался ближе к ней, девушка убегала на луг по другой тропинке, так продолжалось до бесконечности.