Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 3 июля 2021 года увеличилось на 87 человек

Заразились 87 человек Фото: Мария Толстихина

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 87 человек. Об этом сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием.

На госпитализации сегодня находятся 387 пациентов с диагностированным коронавирусом. Из них 43 находятся в тяжелом состоянии, 14 — на поддержке ИВЛ. С начала пандемии инфекцией заразились 40 345 жителей региона. Из них более 38,8 тыс. человек выздоровели, 432 пациента скончались.

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 24 439 случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 5 585 799 россиян. Из них более 5 млн человек выздоровели, 137 262 пациента скончались (697 за сутки).