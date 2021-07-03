В ЯНАО установят антиковидные блокпосты

Проверкики будут ежедневными Фото: Мария Толстихина

На железнодорожной станции Харп в поселке Харп Приуральского района ЯНАО сделают блокпосты для контроля въезжающих в округ. Об этом, в соцсетях заявила Марина Трескова, глава города Лабытнанги.

Основная цель организации блокпостов – выявление больных COVID-19. Сотрудникам правоохранительных органов будут помогать волонтеры

- Проверкики будут ежедневными. Никто не хочет повторения режима изоляции, перехода на дистанционное обучение в школах. Идёт сезон ремонтов и благоустройства – лето короткое, объёмы работ большие, всё надо успеть, – сообщили власти.