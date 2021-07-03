Прогноз погоды на 3 июля 2021 года на Ямале: день обещает быть теплым

В течение дня в основном будет пасмурно Фото: Мария Толстихина

Сегодня в Ямало-Ненецком ожидается преимущественно теплая погода. Температура воздуха не будет подниматься выше 21.8 градусов и опускаться ниже 10.9 градусов цельсия. Влажность воздуха от 41% до 80%. Умеренный ветер, силой от 2.3 до 6.6 метров в секунду, направлением от Северного до Западного. Облачность неба от 34% до 97%. Преимущественно в течение суток будет пасмурно.

Ежегодно 3 июля в России свой профессиональный праздник отмечают сотрудники госавтоинспекции. Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была образована 3 июля 1936 года постановлением Совета народных кoмиcсapoв. В этот день сотрудники ГИБДД получают поздравления от друзей, коллег и руководства, а особо отличившихся работников и ветеранов награждают почетными грамотами и государственными наградами.