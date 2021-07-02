Более 100 студентов региона вошли в студотряд известной энергокомпании

Фото: «Россети Тюмень»

Компания «Россети Тюмень» объявила о старте летнего трудового сезона для 107 студентов из трех регионов, входящих в состав отряда «Энергетик». Смену торжественно открыли в девяти городах Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО в формате видео-конференц-связи.

В течение полутора месяцев будущие специалисты пройдут обучение по работе с электросетевым оборудованием и узнают все о принципах управления энергоснабжением Тюменского макрорегиона. Студенческие отряды вместе с ремонтными бригадами поучаствуют в осмотрах линий электропередачи и техобслуживании сетей 0,4-10 кВ.

На протяжении восьми лет студотряды играют важную роль в системе подготовки кадров и привлечения молодых и перспективных специалистов.

– В этом сезоне нам впервые в истории компании удалось сформировать студенческие бригады во всех регионах присутствия, в каждом из 9 филиалов. И таким представительным, как в этом году, студенческий отряд еще никогда не был. Я желаю всем успехов, интересной, плодотворной работы и, конечно, повышения своего профессионального уровня, – сказал на торжественном открытии летнего трудового сезона начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования энергокомпании Павел Юшко.

Закрытие трудового сезона состоится 13 августа. За этот период участники студотряда полностью погрузятся в работу электросетевого комплекса, узнают принципы функционирования новых высокоавтоматизированных подстанций, организации удаленного контроля и управления современными энергообъектами. Кроме того, вместе с опытными наставниками будущие энергетики проведут уроки электробезопасности в детских оздоровительных лагерях, а в рамках внеклассной программы примут участие в творческих конкурсах, спортивных соревнованиях и различных волонтерских акциях.

– Я точно буду рекомендовать своим друзьям и сокурсникам в дальнейшем проходить практику и устраиваться на работу в эту компанию. Сегодня она предлагает отличные условия для приобретения ключевых профессиональных навыков и компетенций, широкие возможности личностного роста и построения успешной карьеры в будущем, – поделился впечатлениями командир студенческого отряда «Энергетик», студент 3-го курса Тюменского индустриального университета Максим Мещеряков.