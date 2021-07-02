Фото: правительство ЯНАО

На Ямал поступило еще 1 800 доз вакцины «Спутник V». Препарат уже распределен по муниципалитетам. На сегодняшний день в регионе привились более 111 тысяч человек, из них почти 89 тысяч получили два компонента вакцины.

Отметим, что темпы вакцинации на Ямале высокие. Регион входит в десятку лучших по охвату населения тестированием и по темпу вакцинации. За последние сутки процедуру иммунизации прошли более 2,5 тысяч человек.

Пройти вакцинацию может любой желающий старше 18 лет и не имеющий медицинских противопоказаний. Сейчас на Ямале действуют 75 прививочных пунктов, два из них - в Тарко-Сале и Губкинском - круглосуточные.

Добавим, что поставки вакцины регулируются на федеральном уровне, препарат поступает в область на регулярной основе.