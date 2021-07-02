Число заболевших коронавирусом на Ямале на 2 июля 2021 года увеличилось на 83 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 83 человека, с начала периода - 40 258.

Из общего числа болеющих 354 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 37 из них - в тяжелом состоянии, 11 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших составляет 432 человека.

По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизнь 62-летнего мужчины из Ноябрьска.

Также за сутки выявлено девять новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 278.

В населенных пунктах Ямала произошло 74 заражения COVID-19 (за весь период - 33 980): Новый Уренгой - 17 (за весь период - 7 156), Салехард - 15 (за весь период - 3 832), Лабытнанги - 10 (за весь период - 2 090), Ноябрьск - 9 (за весь период - 4 554), Пуровский район - 5 (за весь период - 3 475), Надымский район - 5 (за весь период - 3 441), Губкинский - 4 (за весь период - 2 763), Приуральский район - 4 (за весь период - 874), Шурышкарский район - 4 (за весь период - 509), Муравленко - 1 (за весь период - 2 919).

За сутки в регионе провели 2 914 тестов в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 694 104.

Излечились от коронавируса 39 человек, за весь период - 38 786.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 23 218 человек с COVID-19, из них 3 066 (13,2%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 5 561 360. Выздоровевших - 18 197, за весь период - 5 035 518. Умерших - 679, с начала периода - 136 565.