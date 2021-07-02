Житель Уренгоя перевел мошенникам почти пять миллионов рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Пуровского района обратился 30-летний житель поселка Уренгой. Мужчина сообщил, что стал жертвой мошенников, отдав им 4 890 000 рублей.

Все началось с того, что 25 июня потерпевшему позвонил некий человек, представившийся сотрудником банка. Далее он сообщил, что на имя мужчины оформлен кредит, кроме того, сейчас проводится спецоперация по установлению мошенников, в которой задействованы службами безопасности банка и отдел полиции в Москве. Для большей убедительности он передал телефон якобы сотруднику полиции, который подтвердил данную информацию.

- В ходе разговора уренгоец согласился оформить два кредита, которые должны были погасить и аннулировать кредит, оформленный неизвестными. Получив деньги, ямалец за несколько дней, с 25 по 29 июня, осуществил 80 банковских переводов на указанные счета, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Когда сотрудник банка перестал выходить на связь, мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».