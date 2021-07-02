Ямальцы смогут проверить свои знания по математике в онлайн-олимпиаде

Фото: департамент образования ЯНАО

Жителей Ямала приглашают поучаствовать в онлйн-олимпиаде по математике. Она пройдет 6 июля с 10:00 до 20:00 по московскому времени на цифровой платформе «Сириус». Задачи могут решать школьники, студенты, учителя и все интересующиеся математикой.

- Присоединиться можно в любое удобное время, продолжительность решения задач не ограничена в пределах указанного интервала. Перед этим необходимо пройти регистрацию, - сообщили в департаменте образования ЯНАО.

В основу заданий легли избранные задачи математических соревнований прошлых лет, среди которых Санкт-Петербургская олимпиада, Московская математическая олимпиада и Всероссийская олимпиада школьников.

Правильные ответы и решения будут доступны после окончания олимпиады. Самые успешные участники получат памятные сертификаты.

Отметим, что олимпиада посвящена Международному конгрессу математиков 2022 года. Также она открывает цикл мероприятий «Год до Конгресса - обратный отсчет».