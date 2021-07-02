В Новом Уренгое стартовала углубленная диспансеризация для переболевших коронавирусом

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Новоуренгойские врачи приступили к проведению углубленной диспансеризации. Напоминаем, что с 1 июля в городе стартовало углубленное обследование людей, переболевших коронавирусом. Оно направлено на выявление изменений в работе органов и систем. А его главная цель - предотвратить развитие осложнений после перенесенного заболевания.

К привычному перечню исследований добавлены: пульсоксиметрия с нагрузкой и без на первом этапе; спирометрия; исследование крови на уровень D-димера, которое позволяет выявить риск тромбоза глубоких вен и эмболии легочной артерии; развернутый общий анализ и расширенный биохимический анализ крови. А на втором этапе - КТ и УЗИ сосудов нижних конечностей.

Отметим, что перечень обследований зависит от тяжести течения перенесенного заболевания.

- Тщательное и всестороннее обследование позволит сделать выводы о состоянии здоровья человека и вовремя назначить курс реабилитации или лечения, - сообщили в медучреждении.

Пройти углубленную диспансеризацию можно в отделении медицинской профилактики городской больницы.