В Губкинской больнице открыли госпиталь для больных коронавирусом

Фото: ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»

В Губкинском продолжает расти число заболевших коронавирусом. В связи с этим принято решение развернуть в здании терапевтического корпуса госпиталь на 20 коек.

В подготовленном помещении выполнены необходимые санитарно-технические работы по зонированию и созданию буферных зон, также разработана схема маршрутизации, полностью исключающая лишние контакты. Кроме того, налажено лекарственное обеспечение и организовано питание.

- В настоящее время проводится дополнительное обучение персонала, так как врачам и медсестрам придется работать в более экстремальных условиях, в защитных комбинезонах, в самом очаге инфекции, - рассказали в медучреждении.

Добавим, что оказание терапевтической помощи будет организовано в отдельном крыле хирургического отделения.