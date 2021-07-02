Житель Салехарда покончил с собой после попытки убить жену Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется в покушении на убийство. Происшествие случилось в ночь на 28 июня в доме по проспекту Полуйский.

- Поссорившись с женой, 39-летний подозреваемый схватил охотничье ружье и выстрелил в грудь женщине, причинив телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. После того, как потерпевшая потеряла сознание, подозреваемый подумал, что убил супругу и выстрелил себе в голову, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Спасли женщину соседи, пришедшие на звуки выстрелов. Они вызвали «Скорую помощь» и находились с потерпевшей до приезда медиков. Сейчас горожанка находится в больнице. Расследование уголовного дела продолжается.