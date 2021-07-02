Объявлен конкурс на должность руководителя сельхозпредприятия «Мужевское»

Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

Глава Шурышкарского района Олег Попов объявил конкурс на должность руководителя муниципального сельхозпредприятия «Мужевское».

По его словам, продукция местного производства востребована у жителей, поэтому задачи перед новым директором будут поставлены амбициозные. Основные - снизить издержки на производство и обеспечить рост доходной части.

- План по выходу предприятия из кризиса разработан. Будут произведены несколько практических шагов: проработка с окружным департаментом АПК возможности увеличения в 2022 году субсидии на производство молока, модернизация оборудования и другие, - рассказал Олег Попов.

Вся информация о квалификационных требованиях к кандидатам размещена в районной газете и на сайте администрации. Прием документов начнется 3 июля.