Ямальские силовики задержали главаря наркогруппировки, втянувшего в преступление двух подростков Фото: Ольга Крыльцова

Ямальские силовики задержали главаря преступной банды, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере и вовлечении несовершеннолетних в данное преступление.

- Было установлено, что мужчина совместно со своим подельником создал на территории РФ преступную группу для продажи наркотиков. Выполняя роль координатора, обвиняемый, через соцсети, вовлек в преступную группу двух 17-летних жителей Москвы. Юноши, заинтересовавшись дополнительным заработком, согласились участвовать в деле, приехав для этого в Салехард, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Однако подзаработать юноши так и не успели, поскольку были задержаны сотрудниками полиции на следующий день после прибытия, 25 января. В итоге один из них отправится в воспитательную колонию, а второй - в колонию строгого режима.

Подельника главаря задержали в Воронежской области. В ходе предварительного следствия он полностью признал свою вину и активно содействовал в раскрытии преступлений. Суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Самого главаря поймали на территории Чеченской Республики и доставили в Салехард. Им оказался 26 летний житель Воронежской области. Расследование уголовного дела продолжается.