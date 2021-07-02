Коронавирус на Ямале. Последние новости на 2 июля 2021 года: в Лабытнангской больнице закрыли два отделения на карантин

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ямале продолжается пандемия COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 76 человек, с начала периода - 40 175.

Из общего числа болеющих 326 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 35 из них - в тяжелом состоянии, 12 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших достигло 431 человека.

Чтобы снизить число заболевших, в Салехарде ежедневно дезинфицируют общественный транспорт. Для этого используют специальные средства, содержащие хлор. Протираются все поручни, подлокотники, ручки дверей, стекла и кнопки экстренных остановок.

Также за сутки выявлено семь новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 269.

В населенных пунктах Ямала произошло 69 заражений COVID-19 (за весь период - 33 906): Новый Уренгой - 25 (за весь период - 7 139), Салехард - 12 (за весь период - 3 817), Шурышкарский район - 12 (за весь период - 505), Лабытнанги - 6 (за весь период - 2 080), Губкинский - 5 (за весь период - 2 759), Ноябрьск - 2 (за весь период - 4 545), Муравленко - 2 (за весь период - 2 918), Надымский район - 2 (за весь период - 3 436), Приуральский район - 2 (за весь период - 870), Пуровский район - 1 (за весь период - 3 470).

За сутки в регионе провели 3 062 теста в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 691 190.

Излечился от коронавируса 31 человек, за весь период - 38 747.

В Лабытнангской больнице закрыли два отделения из-за пациента с коронавирусом. Сейчас там объявлен карантин, который продлится до 12 июля. На это время плановая госпитализация в отделения будет приостановлена.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 23 543 человека с COVID-19, из них 3 322 (14,1%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 5 538 142. Выздоровевших - 16 928, за весь период - 5 017 321. Умерших - 672, с начала периода - 135 886.