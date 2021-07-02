Погода на Ямале на 2 июля: светит солнце

Погода на Ямале на 2 июля
Фото: Вера Зенина
В пятницу, 2 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде ясно. Днем +18, ночью +12. Ветер 4-8 м/с.
Ноябрьск: ясно. Днем +18, ночью +10. Ветер 4-9 м/с.
Надым: переменная облачность. Днем +17, ночью +10. Ветер 3-9 м/с.
Новый Уренгой: малооблачно. Днем +17, ночью +10. Ветер 9-16 м/с.
Губкинский: ясно. Днем +16, ночью +9. Ветер 6-12 м/с.
Тарко-Сале: переменная облачность. Днем +16, ночью +9. Ветер 6-14 м/с.
Лабытнанги: ясно. Днем +18, ночью +13. Ветер 4-7 м/с.
Муравленко: малооблачно. Днем +17, ночью +12. Ветер 4-9 м/с.