Погода на Ямале на 2 июля: светит солнце

Погода на Ямале на 2 июля Фото: Вера Зенина

В пятницу, 2 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде ясно. Днем +18, ночью +12. Ветер 4-8 м/с.

Ноябрьск: ясно. Днем +18, ночью +10. Ветер 4-9 м/с.

Надым: переменная облачность. Днем +17, ночью +10. Ветер 3-9 м/с.

Новый Уренгой: малооблачно. Днем +17, ночью +10. Ветер 9-16 м/с.

Губкинский: ясно. Днем +16, ночью +9. Ветер 6-12 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность. Днем +16, ночью +9. Ветер 6-14 м/с.

Лабытнанги: ясно. Днем +18, ночью +13. Ветер 4-7 м/с.

Муравленко: малооблачно. Днем +17, ночью +12. Ветер 4-9 м/с.