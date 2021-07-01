В Новом Уренгое появился автобусный экспресс-маршрут от аэропорта до ж/д вокзала

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое появился автобусный экспресс-маршрут, курсирующий от аэропорта до железнодорожного вокзала. Он будет совершать девять рейсов в день с интервалом в один час.

Отправление от железнодорожного вокзала до аэропорта - с 6:30 до 16:30, а в обратном направлении - с 7:00 до 17:00. Отметим, что при составлении графика учитывалось расписание авиарейсов и поездов.

- Маршрут удобен для транзитных пассажиров, а также для тех, кто хочет сэкономить время: 101 автобус доезжает до конечной станции за 24 минуты. В пути предусмотрено две остановки: в квартале Крымский и на проспекте Ленинградский. Стоимость проезда - 80 рублей, стоимость провоза багажа - 30 рублей, - рассказали в городской администрации.

Добавим, что маршрут запущен по поручению главы города Андрея Воронова. Перевозить горожан будут современные автобусы малого класса марки ПАЗ, работающие на газомоторном топливе.

Если маршрут окажется востребованным, такой же аэроэкспресс запустят до северного района города.