Ямальские студенты стремятся пополнить ряды энергетиков

Фото: «Россети Тюмень»

Более шестидесяти студентов Новоуренгойского многопрофильного колледжа прошли производственную практику в северном филиале компании «Россети Тюмень». За два месяца они получили уникальные знания и опыт работы на действующих энергообъектах. Для большей эффективности за каждым студентом был закреплен наставник, который помогал включиться в профессию и познать бизнес-процессы компании.

Стажировка на предприятии предусматривает вовлечение студентов в основные производственные процессы: ремонт и эксплуатация энергообъектов, диагностика подстанций и линий электропередачи и внедрение IT-решений в управление электросетевым комплексом. В этом году практика на энергообъектах продлилась два месяца.

Отметим, что насыщенная и содержательная программа стажировки не только прокачивает навыки студентов, но и является дополнительным стимулом к их трудоустройству.

По словам одного из практикантов Дмитрия Цоцории, работа в энергетической компании представляется ему хорошим вариантом для построения карьеры.

- Для меня работа в такой динамично развивающейся компании - залог стабильного будущего, возможность для самореализации и осознание причастности к великому делу электроснабжения жителей России. Надеюсь, что после защиты диплома я стану частью коллектива энергетиков, - поделился мыслями молодой человек.

Кстати, за последние пять лет число практикантов значительно возросло: ежегодно за новым знаниями приходят порядка тридцати студентов, а в этом году показатель увеличился вдвое. Последовательная работа в этом направлении принесла предприятию 46 молодых специалистов.

Также отметим, что предприятие заключило 21 соглашение о сотрудничестве с региональными департаментами образования, общеобразовательными учреждениями и профильными учебными заведениями в регионах присутствия. Всего в 2021 году на трех объектах компании пройдут практику 190 студентов.