В Лабытнангской больнице закрыли два отделения из-за пациента с коронавирусом Фото: Ольга Крыльцова

В Лабытнангской городской больнице закрыли на карантин два отделения: терапевтическое и неврологическое. Причина этого - пациент с подтвержденным коронавирусом.

- В связи с поступлением в неврологическое отделение пациента, у которого лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция, с 29 июня по 12 июля закрыты на карантин терапевтическое и неврологическое отделения, - сообщили в медучреждении 30 июня.

Добавим, что на период карантина плановая госпитализация будет приостановлена.