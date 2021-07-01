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Здоровье1 июля 2021 14:32

В Лабытнангской больнице закрыли два отделения из-за пациента с коронавирусом

Карантин продлится две недели
Марина Прохорова
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В Лабытнангской больнице закрыли два отделения из-за пациента с коронавирусом

В Лабытнангской больнице закрыли два отделения из-за пациента с коронавирусом

Фото: Ольга Крыльцова

В Лабытнангской городской больнице закрыли на карантин два отделения: терапевтическое и неврологическое. Причина этого - пациент с подтвержденным коронавирусом.

- В связи с поступлением в неврологическое отделение пациента, у которого лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция, с 29 июня по 12 июля закрыты на карантин терапевтическое и неврологическое отделения, - сообщили в медучреждении 30 июня.

Добавим, что на период карантина плановая госпитализация будет приостановлена.