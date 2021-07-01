Фото: правительство ЯНАО

Ямальский департамент экономики временно возглавил Валерий Миронов. Сейчас он занимает должность первого заместителя директора ведомства. Соответствующее распоряжение уже подписал глава региона Дмитрий Артюхов.

До приезда на Ямал Валерий Миронов работал в должности первого заместителя Министра экономики Пензенской области, где курировал направления экономического развития края, в том числе организацию работы института поддержки бизнеса, привлечение инвесторов, рост экспорта и улучшение инвестиционного климата.

Свою карьеру в ямальском департаменте Миронов начал с должности менеджера проектов, а позднее победил в конкурсе на замещение должности первого заместителя директора департамента и был включен в резерв управленческих кадров высшего уровня. Его общий трудовой стаж в сфере экономики - 13 лет.

Добавим, что Валерий Миронов окончил Пензенский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление», проходил курсы РАНХиГС при президенте России, имеет дополнительное образование в области корпоративных финансов и организации поддержки предпринимателей. Также он является полуфиналистом конкурса «Лидеры России» сезона 2018-2019 годов. Дважды отмечен почетной грамотой губернатора Пензенской области и имеет чин действительного государственного советника второго класса.