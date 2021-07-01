Мошенники развели двух жителей Муравленко на полмиллиона Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Муравленко обратились сразу два местных жителя, ставших жертвами мошенников.

В первом случае аферист представился сотрудником банка и сообщил, что с карты мужчины пытаются снять деньги. Чтобы защитить сбережения, северянину необходимо оформить два кредита в разных банках на общую сумму 200 тысяч рублей, а затем обналичить деньги и перевести их через банкомат на специальный счет.

Все время мошенник продолжал разговор, давая указания потерпевшему, а после зачисления денег прервал разговор.

Во втором случае потерпевшему позвонила женщина, представившаяся сотрудником финансового отдела банка. Она также убедила мужчину оформить кредит и перевести полученные деньги на специальный счет. В результате заявитель лишился более 300 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, предусмотренные ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».