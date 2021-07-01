В Губкинском благоустроят популярные места отдыха на природе

Фото: администрация Губкинского

В Губкинском продолжается благоустройство зон отдыха. Речь идет о территории по ул. Таежная, расположенной в 9-ом микрорайоне, и беседках по дороге в сторону дач. Поручение об этом дал глава города Андрей Гаранин, лично осмотрев территорию.

- В первую очередь надо поставить достаточное количество мусорных баков, чтобы люди могли убирать за собой. Не все граждане настолько ответственны, что готовы увозить мусор, - сообщил градоначальник.

Также, по его словам, необходимо привести беседки в надлежащее состояние: покрасить, отремонтировать крыши и заменить доски на сидениях.

Кроме того, решено установить стационарные мангалы, чтобы жителям не пришлось каждый раз везти свои. А чтобы все эти перемены сохранились надолго, в зонах отдыха появятся таблички с правилами.

Чтобы все губкинцы могли отдыхать с комфортом, жителям нужно бережно относиться и к природе, и к городскому имуществу.