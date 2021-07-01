Администрация Нового Уренгоя информирует о свободных путевках в лагеря Краснодарского края

Фото: администрация Нового Уренгоя

Администрация Нового Уренгоя сообщает родителям о свободных детских путевках на июль и август в оздоровительные лагеря Краснодарского края : КОЦ «Премьера» (г. Анапа), «ДОЛ «Криница» (г. Геленджик) и ВДЦ «Орленок» (пос. Новомихайловский). Также имеются свободные путевки на сентябрь в ММЦ «Смарт-Кемп» (республика Крым).

Поехать на отдых могут ребята от 7 до 17 лет. Путевка в лагерь им предоставляется бесплатно, однако оплата дороги осуществляется за счет родителей.

По всем возникающим вопросам можно обратиться в отдел по организации отдыха и оздоровления детей МБУ «Молодежный ресурсный центр» по адресу: микрорайон Восточный, д. 4/2. Телефон: 24-47-78.