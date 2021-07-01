На Ямале на территории Восточно-Мессояхского месторождения прошла экологическая акция

Традиция наводить чистоту в тундре после таяния снега поддерживается на «Мессояхе» уже много лет

На Восточно-Мессояхском месторождении, расположенном на Гыданском полуострове ЯНАО, прошла масштабная уборка в рамках федеральной экологической акции «Зеленая весна - 2021». Расчистить территорию взялись около 500 сотрудников «Мессояханефтегаза» и компаний-партнеров.

Субботники прошли на производственных объектах, кустовых и строительных площадках и в вахтовых жилых городках. Особое внимание нефтяники уделили территориям возле линейных объектов - автодорогам, трубопроводам и линиям электропередач.

Всего за время генеральной уборки удалось собрать почти 200 кубометров мусора - 12 полных грузовиков. В основном это строительные отходы, металлолом и пиломатериалы.

- Все мы помним классическую цитату «Привел в порядок себя - приведи в порядок свою планету». Мессояха практически и есть отдельная планета, вдали от цивилизации, населенных пунктов, и за ее состояние отвечаем мы. Субботник - не только важная экологическая акция, но и знаковое событие для сотрудников промысла, мероприятие, которое объединяет людей, напоминает о нашей общей ответственности, - сообщил начальник укрупненного нефтепромысла Сергей Матвеев.

Добавим, что предприятие проводит ежеквартальный отбор проб всех природных сред, в том числе поверхностных вод, донных отложений, снежного покрова, атмосферного воздуха и прочих в рамках экологического мониторинга арктической территории. Это позволяет контролировать состояние окружающей среды вблизи нефтепромысла. Кроме того, нефтяники восстанавливают водные биоресурсы Ямала путем зарыбления северных рек.