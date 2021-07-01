Фото: администрация Салехарда

Для жителей Салехарда подготовили зону отдыха на берегу реки Полябта. На пляже установили навесы от солнца, раздевалки, урны, спасательную вышку и туалеты. Напоминаем, что купание в реке строго запрещено.

Для безопасности отдыхающих с 10:00 до 18:00 будет дежурить бригада спасателей, а в вечернее и ночное время - служба охраны.

Убирать пляж от мусора будут один раз в неделю. Договор на это уже заключен с подрядной организацией.

Жителей призывают соблюдать в зоне отдыха чистоту и общественный порядок.