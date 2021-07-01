На Ямале уже 57 семей получили компенсацию на отдых и оздоровление Фото: Вера Зенина

Раз в три года ямальские семьи, у которых трое и более детей, могут получить компенсацию за отдых и оздоровление. Гражданам возмещаются расходы на проживание не только на территории страны, но и за рубежом. За пять месяцев текущего года такой возможностью уже воспользовались 57 семей.

- Такая мера поддержки появилась в округе 7 лет назад. И, безусловно, она популярна среди жителей. Например, в прошлом году компенсацию получили около 340 семей, - рассказала директор окружного департамента соцзащиты населения Елена Карпова.

Многодетным оплачивается до 21 дня проживания в гостинице, доме отдыха или пансионате. Размер компенсации - до 1 500 рублей в сутки на человека (за исключением детей до 3 лет). Проезд к месту отдыха семья оплачивает самостоятельно.

Также возможна и авансовая выплата до отъезда в отпуск. Она положена семьям, воспитывающим пятерых и более детей, и малоимущим многодетным семьям с детьми до 3 лет.