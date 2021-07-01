В Красноселькупе устанавливают новые новые дорожные ограждения

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В Красноселькупе продолжается установка новых металлических ограждений вдоль дорог. По словам специалистов, работы на участке по ул. 70 лет Октября подходят к финальной стадии, а по переулку Северный и по улице Советской работа в самом разгаре.

- Новые ограждения позволят обеспечить защиту пешеходов от несчастных случаев. Также расположение конструкций даст возможность спецтехнике свободно выполнять работу по очистке территории, - рассказали в районной администрации.

Отметим, что монтаж новых дорожных ограждений проходит в рамках программы «Развитие транспортной инфраструктуры», в которую также входят и другие дорожные работы, осуществляемые в райцентре.