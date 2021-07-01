В Салехарде ежедневно дезинфицируют общественный транспорт Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде продолжается дезинфекция общественного транспорта, направленная на борьбу с коронавирусом.

Автобусы моют каждый день специальными средствами, содержащими хлор. Также протираются все поручни, подлокотники, ручки дверей, стекла и кнопки экстренных остановок Не стала исключением и кабина водителя. Там обрабатывают всю панель приборов до задней стенки.

- Регулярно ведется контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора. Водители общественного транспорта два раза в день, перед выходом на линию и после окончания смены, проходят медицинское обследование. Также они обеспечены средствами индивидуальной защит, - рассказал генеральный директор АТП Александр Барановский.