В Ноябрьске «Газель» сбила ребенка во дворе дома

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал ребенок. Авария случилась 30 июня в Ноябрьске.

- Около 13:50 несовершеннолетний, находясь в районе дома №121 по улице Магистральная, выбежал на проезжую часть. В этот момент его сбил водитель автомобиля «ГАЗ», - сообщили в окружной Госавтоинспекции.

Также в ведомстве добавили, что в результате ДТП ребенок получил травму.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале случилось семь аварий, а с начала года - 2 475, в которых 12 человек погибли и 137 получили травмы, в том числе 12 детей.