В Новом Уренгое отремонтируют 42 многоквартирных дома

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. Всего этим летом приведут в порядок 42 здания.

Основные виды работ: замена лифтового оборудования, ремонт крыши и фасада, а также замена внутридомовых инженерных систем (водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения).

Вчера, 30 июня, первый заместитель главы администрации Виктор Пузанов посетил несколько объектов. На доме №4 по улице 26 съезда КПСС начался ремонт кровли, а на доме №14 по пр. Ленинградский - ремонт фасада. В основном строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с утвержденными графиками.

Отметим, что срок окончания работ по замене лифтового оборудования - 25 августа, по ремонту фасадов, крыш и инженерных сетей - 15 сентября.