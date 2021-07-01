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Недвижимость1 июля 2021 6:41

В селе Кутопьюган появится новая спортивная площадка

Играть на ней смогут взрослые и дети
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Дмитрия Жаромского в соцсети

Фото: личная страница Дмитрия Жаромского в соцсети

В селе Кутопьюган появится новая спортивная площадка. Отметим, что глава Надымского района лично проконтролировал ход работ.

- Это будет универсальная спортивная площадка, где кутопьюганцы, как взрослые, так и дети, смогут играть в волейбол, баскетбол и минифутбол, - сообщил Дмитрий Жаромских.

На данный момент уже завершены работы по очистке и выравниванию площадки, также сделано бетонное основание. Для безопасности территорию оградят металлическими решетчатыми панелями с калитками, а для покрытия собираются использовать бесшовный водонепроницаемый материал.

Также на территории установят скамейки, урны и наружное освещение, а прилегающая территория будет облагорожена.