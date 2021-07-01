В Салехарде автобус №5 стал курсировать по новому маршруту

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде рейсовый автобус №5 стал курсировать по новому маршруту, объединив два существующих направления - автобуса №5 и №8, тем самым соединив микрорайон Удача и СНТ «Север». Изменения были приняты по многочисленным просьбам горожан.

Теперь жители отдаленных районов смогут без пересадок добираться из одной части города в другой, в том числе в центр и аэропорт.

Отметим, что в этом году планируется масштабный ремонт улицы Маяковского, а потому маршрут временно проходит по улице Б. Кнунянца с возможной корректировкой.

Фото: администрация Салехарда

Всего по городу будут курсировать два автобуса № 5. Интервалы между ними составят 30-35 минут.