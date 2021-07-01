В Пуровском районе меняют старые трансформаторные подстанции

Фото: администрация Пуровского района

Энергетики Пуровского района готовятся к зиме. Сейчас они завершают ревизию и ремонт ЛЭП, а также комплектных трансформаторных подстанций.

В Тарко-Сале в районе КСК «Геолог» установили новую трансформаторную подстанцию увеличенной мощности. Она позволит присоединить новых потребителей, а также обеспечить дополнительным энергоснабжением канализационную насосную станцию и здание районного суда.

Также начаты работы по изготовлению основания под трансформаторную подстанцию в районе ул. Промышленной. Новая станция позволит обеспечить надежное энергоснабжение основного объекта водоотведения и канализации города.

Кроме того, специалисты заняты осмотром воздушных линий электропередач. В этом году планируется заменить старые технические установки и деревянные опоры, которые могут не выдержать морозов и сильного ветра.

В райцентре работы уже проведены в мкр. Окуневом и на улице Ленина. В ближайшее время старые опоры заменят на улицах Бамовской , Ненецкой и в переулке Лесном.