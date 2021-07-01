Коронавирус на Ямале. Последние новости на 1 июля 2021 года: новые правила въезда в регион

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Ямале продолжается пандемия COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 71 человека, с начала периода - 40 099.

Из общего числа болеющих 288 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 36 из них - в тяжелом состоянии, 14 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших достигло 431 человека.

Чтобы сдержать рост заболевших, губернатор Дмитрий Артюхов ввел новые правила въезда в регион. Теперь граждане, прибывающие в округ и не имеющие прописки, будут обязаны предъявить сертификат о полной вакцинации с QR-кодом или результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за три дня до визита. А те, кто живет или работает на Ямале, обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, если покидали регион больше, чем на пять ней. Изменения не коснутся привитых граждан.

Кроме того, на Ямале возобновили выдачу бесплатных лекарственных наборов для больных ОРВИ. Выдавать лекарства будет непосредственно участковый терапевт - либо при первичном обращении пациента, либо во время вызова врача на дом.

По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизнь 54-летнего мужчины из Нового Уренгоя.

Также за сутки выявлено семь новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 262.

В населенных пунктах Ямала произошло 64 заражения COVID-19 (за весь период - 33 837): Новый Уренгой - 18 (за весь период - 7 114), Ноябрьск - 15 (за весь период - 4 543), Салехард - 10 (за весь период - 3 805), Лабытнанги - 6 (за весь период - 2 074), Муравленко - 5 (за весь период - 2 916), Пуровский район - 4 (за весь период - 3 469), Приуральский район - 3 (за весь период - 868), Губкинский - 1 (за весь период - 2 754), Надымский район - 1 (за весь период - 3 434), Шурышкарский район - 1 (за весь период - 493).

За сутки в регионе провели 2 919 теста в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 688 128.

Излечились от коронавируса 29 человек, за весь период - 38 716.

Также напоминаем, что в регионе продолжается вакцинация населения. На данный момент на Ямале привито 40% работников сферы образования.

В России на сегодняшний день зарегистрирована 21 042 человека с COVID-19, из них 2 951 (14,0%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 5 514 599. Выздоровевших - 16 356, за весь период - 5 000 393. Умерших - 669, с начала периода - 135 214.