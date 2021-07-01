Погода на Ямале на 1 июля: дожди и грозы

Погода на Ямале на 1 июля
Фото: Вера Зенина
В четверг, 1 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, утром - гроза. Днем +22, ночью +11. Ветер 10-16 м/с.
Ноябрьск: переменная облачность, вечером - гроза. Днем +23, ночью +19. Ветер 7-14 м/с.
Надым: переменная облачность и гроза. Днем +21, ночью +11. Ветер 5-13 м/с.
Новый Уренгой: переменная облачность и дождь. Днем +16, ночью +8. Ветер 9-17 м/с.
Губкинский: переменная облачность, вечером - гроза. Днем +16, ночью +13. Ветер 8-13 м/с.
Тарко-Сале: переменная облачность, утром - гроза. Днем +16, ночью +12. Ветер 6-12 м/с.
Лабытнанги: переменная облачность, утром - гроза. Днем +22, ночью +10. Ветер 9-16 м/с.
Муравленко: переменная облачность, и гроза. Днем +21, ночью +14. Ветер 6-12 м/с.