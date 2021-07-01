Погода на Ямале на 1 июля: дожди и грозы

Погода на Ямале на 1 июля Фото: Вера Зенина

В четверг, 1 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, утром - гроза. Днем +22, ночью +11. Ветер 10-16 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность, вечером - гроза. Днем +23, ночью +19. Ветер 7-14 м/с.

Надым: переменная облачность и гроза. Днем +21, ночью +11. Ветер 5-13 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность и дождь. Днем +16, ночью +8. Ветер 9-17 м/с.

Губкинский: переменная облачность, вечером - гроза. Днем +16, ночью +13. Ветер 8-13 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность, утром - гроза. Днем +16, ночью +12. Ветер 6-12 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность, утром - гроза. Днем +22, ночью +10. Ветер 9-16 м/с.

Муравленко: переменная облачность, и гроза. Днем +21, ночью +14. Ветер 6-12 м/с.