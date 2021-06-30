Фото: личная страница Андрея Кугаевского в соцсети

В Ямальском районе продолжается строительство общежитий для медицинских работников. Так, в Яр-Сале на объекте уже ведется кладка пеноблока третьего этажа, само здание рассчитано на 38 квартир. А общежитие в Новом Порту будет включать 42 квартиры. Оба объекта планируется сдать в конце этого года.

По словам главы района Андрея Кугаевского, строительство подобных объектов необходимо, поскольку без квалифицированных специалистов не будет качественной медицины и образования, а это напрямую скажется на безопасности граждан.

- Хорошо это понимая, мы стараемся создавать для новых кадров и наших выпускников комфортные условия, чтобы им нравилось жить и работать в Ямальском районе, - добавил Андрей Кугаевский.